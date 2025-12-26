به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ایت اللهی موسوی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان گفت : طرح ترافیکی میدان شورای کرمان که به صورت موقت و آزمایشی اجرا شده، به دلیل عدم تحقق اهداف تعیین شده باید به حالت قبل باز گردد.

با وجود تأیید مشاور طرح جامع ترافیک کرمان و اصرار کارشناسان ترافیک و پلیس راهور بر اجرای آن، به دلیل مخالفت رئیس شورا تصمیم بر این شد که با حذف میدان بسیج، نصب چراغ راهنمایی در محل و کاهش عرض المان وسط میدان شورا، به صورت موقت و آزمایشی برای سه ماه اجرا و نتایج آن مورد سنجش قرار گیرد.