امام جمعه موقت خوی گفت: فشارهای معیشتی و افزایش قیمت‌ها از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز مردم به شمار می‌رود و در شرایط جنگ اقتصادی، مهار گرانی و ساماندهی بازار باید با نظارت جدی و تصمیمات مؤثر در اولویت برنامه‌های دولت و مسئولان قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت‌الاسلام جمیل هنرور در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خوی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: دشمن پس از ناکامی در عرصه‌های نظامی و امنیتی، تمرکز خود را بر جنگ اقتصادی و عملیات روانی معطوف کرده و تلاش می‌کند با ایجاد بی‌ثباتی در بازار و افزایش فشارهای معیشتی، نارضایتی عمومی و بی‌اعتمادی را در جامعه گسترش دهد.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت منسجم در حوزه اقتصاد اظهار کرد: اقدام‌های دولت برای کنترل تورم، تنظیم بازار و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر قابل توجه است، اما دستیابی به نتایج ملموس در این زمینه، مستلزم نظارت مستمر، برخورد قاطع با سودجویی‌ها و مقابله با بی‌انضباطی‌های اقتصادی است.

امام جمعه موقت خوی با اشاره به نقش همراهی مردم در عبور از شرایط دشوار، خاطرنشان کرد: صبر و همکاری مردم سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور است و مسئولان باید با تصمیم‌گیری‌های شجاعانه و مدیریت کارآمد، اجازه ندهند مشکلات معیشتی به ابزاری برای فشار دشمن علیه ملت و نظام تبدیل شود.

وی همچنین با گرامیداشت حماسه نهم دی، این روز را نماد بصیرت و حضور آگاهانه مردم در دفاع از انقلاب اسلامی دانست و گفت: همان‌گونه که ملت ایران در بزنگاه‌های حساس با هوشیاری توطئه‌ها را خنثی کرده‌اند، امروز نیز با همدلی مردم و مسئولان می‌توان جنگ اقتصادی دشمن را ناکام گذاشت.