با هدف بررسی روند راهاندازی شبکه تلویزیونی هورامان، جلسهای با حضوراستاندار کردستان و جمعی از مدیران ارشد سازمان صداوسیمای کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، در این نشست که در پی تفاهمنامه منعقدشده میان استاندار کردستان و رئیس سازمان صداوسیما درباره راهاندازی شبکه هورامان برگزار شد، آخرین اقدامات انجامشده و مهمترین موانع و چالشهای پیشِروی راهاندازی این شبکه تلویزیونی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در پایان جلسه مقرر شد هیئتی از سازمان صداوسیما از چند مکان پیشنهادی برای احداث ساختمان شبکه تلویزیونی هورامان بازدید کرده و پس از انجام بررسیهای کارشناسی، تصمیمگیری لازم صورت گیرد و مراحل اجرایی کار شروع شود.