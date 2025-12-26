رئیس ستاد مرکزی اعتکاف، سید علیرضا تکیه‌ای، از استقبال بی‌سابقه جوانان و نوجوانان برای ثبت‌نام در مراسم معنوی اعتکاف امسال خبر داد و اعلام کرد که تقریباً تمام ظرفیت‌های ثبت‌نام مساجد تکمیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، تکیه‌ای با اشاره به استقبال گسترده مردم، اعلام کرد: «افرادی که به هر دلیل موفق به ثبت‌نام نشدند، می‌توانند برای حضور در این ضیافت الهی به ستادهای اعتکاف در مراکز شهرستان‌ها مراجعه کنند.»

به گفته رئیس ستاد مرکزی اعتکاف، امسال ۱۰ هزار مسجد در سراسر کشور برای میزبانی از معتکفین آمادگی دارند. وی افزود که سال گذشته بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر در این مراسم حضور داشتند و امسال نیز چند هزار مسجد به مجموع میزبانان اضافه شده است.

سید علیرضا تکیه‌ای همچنین از توسعه جغرافیایی این مراسم خبر داد و گفت: «امسال علاوه بر شهرها، مراسم معنوی اعتکاف در مناطق روستایی نیز برگزار خواهد شد.»

گفتنی است مراسم اعتکاف امسال از تاریخ ۱۲ تا ۱۵ دی‌ماه در مساجد سراسر کشور میزبان مشتاقان این ضیافت الهی خواهد بود.