مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم از تصادف زنجیرهای در جاده قدیم قم اصفهان (نرسیده به روستای قلعه چم) با ۴ مصدوم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان گفت: ساعت ۱۶:۳۲ امروز جمعه پنجم دی ماه، خبری مبنی بر تصادف زنجیرهای با ۴ مصدوم در جاده قدیم قم به اصفهان (یک کیلومتر مانده به قلعه چم) به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر استان قم اعلام شد.
محمد رضا بهرامی افزود: بلافاصله نیروهای امدادی پایگاه امداد و نجات سلفچگان به محل حادثه اعزام شدند و به دلیل خارج شدن فرد محبوس توسط عوامل مردمی صرفا به ایمن سازی صحنه حادثه (خروج سرباطری) پرداختند.
وی گفت: مصدومین توسط اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند و این عملیات در ساعت ۱۷:۰۶ به پایان رسید.