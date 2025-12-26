به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان به‌همت پایگاه شهید مغفوری حوزه جوادالائمه(ع) ناحیه حضرت امیرالمؤمنین(ع)، یادواره سردار شهید عبدالمهدی مغفوری با حضور سرهنگ پاسدار محمدی زاده فرمانده ناحیه حضرت امیرالمومنین (ع)، سرهنگ پاسدارمیرزایی جانشین ناحیه در حسینه شهدای سرآسیاب فرسنگی برگزار شد.

این مراسم که با سخنرانی امام جمعه کرمان ؛ به تشریح رفتار، منش و سیره عملی شهید مغفوری پرداختند.

ویژگی‌های اخلاقی شهید مغفوری به اخلاق نیکو، ساده‌زیستی، احترام به والدین و رعایت دقیق آداب شرعی مانند خواندن نماز اول وقت در هر شرایطی معروف بود.در پایان مراسم از فرزند این شهید والامقام تقدیر به عمل آمد

حاج قاسم سلیمانی درباره این شهید گفته‌اند: "ما افتخار می‌کنیم شهید مغفوری امامزاده شهر ماست".

شهید عبدالمهدی مغفوری از رزمندگان کرمانی است که ۵ دی ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۴ در جزیره ام‌الرصلص به شهادت رسید.