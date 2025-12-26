پخش زنده
پروژه آبیاری زیرسطحی در سطح ۱۰ هکتار از مزارع یونجه پردیس کشاورزی میاندوآب اجرا میشود. این پروژه با هدف افزایش بهرهوری مصرف آب، کاهش تلفات تبخیر و بهبود رشد محصول در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ آبیاری زیرسطحی بهعنوان یکی از روشهای نوین آبیاری، نقش مهمی در مدیریت بهینه منابع آبی، افزایش راندمان آبیاری و کاهش تنش آبی گیاهان دارد و بهویژه در کشت محصولاتی مانند یونجه، میتواند موجب افزایش عملکرد و کاهش هزینههای تولید شود.
در همین راستا، جلسهای با حضور ریاست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان برگزار شد که در آن، برنامهریزیهای لازم برای اجرای این پروژه، زمانبندی مراحل عملیاتی و هماهنگیهای اجرایی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
اجرای این طرح گامی مؤثر در جهت توسعه کشاورزی پایدار و استفاده از روشهای نوین آبیاری در منطقه خواهد بود.