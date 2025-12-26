کنارگذر ایوان با وجود پیشرفت قابل توجه، همچنان چشم‌انتظار بهره‌برداری است، طرحی که ترافیک سنگین شهری را به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های شهروندان تبدیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ کنارگذر ایوان، طرحی که سال‌ها است به مطالبه اصلی شهروندان تبدیل شده و با وجود پیشرفت قابل توجه فیزیکی همچنان به بهره‌برداری نرسیده، تردد روزانه صد‌ها خودروی سنگین از داخل شهر، این طرح را به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ایمنی و ترافیکی این شهرستان بدل کرده است.

«رضا شریفی اصل» فرماندار ایوان در این خصوص گفت: امسال حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات توازن، اعتبارات در اختیار نماینده و همچنین اعتبارات تملک دارایی‌های استانی برای اجرای این طرح اختصاص یافته است.

وی افزود: همچنین اعتبار ماده ۲۳ ملی طرح، ابلاغ شده و امید می‌رود در سال آینده با تزریق اعتبارات پایدار، روند اجرا شتاب گرفته و طرح به مراحل پایانی خود نزدیک شود.

با توجه به اینکه روزانه بیش از ۳۰۰ تردد از سطح شهرستان ایوان در این مسیر انجام می‌شود، تکمیل هرچه سریع‌تر این طرح از اهمیت و ضرورت دوچندانی برخوردار است.