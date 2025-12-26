به گزارش خبرگزاری صداوسبمای مرکز کرمان بمناسبت پنجم دیماه سالروز تشکیل یگان سپاه حفاظت هواپیمایی فرمانده یگان حفاظت سپاه فرودگاه سیرجان و تعدادی از کارکنان با رئیس دادسرای نظامی ناحیه سیرجان دیدار کردند .

محمود اسدی زیدابادی رئیس دادسرای نظامی ناحیه سیرجان ضمن تبریک سالروز تشکیل یگان سپاه حفاظت هواپیمایی و تشکر از زحمات کارکنان یگان در تامین امنیت مسافران بر رعایت نکات امنیتی و رضایتمندی مسافران تاکید نمود.