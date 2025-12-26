پخش زنده
فرمانده یگان حفاظت سپاه فرودگاه سیرجان با رئیس دادسرای نظامی ناحیه سیرجان دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسبمای مرکز کرمان بمناسبت پنجم دیماه سالروز تشکیل یگان سپاه حفاظت هواپیمایی فرمانده یگان حفاظت سپاه فرودگاه سیرجان و تعدادی از کارکنان با رئیس دادسرای نظامی ناحیه سیرجان دیدار کردند .
محمود اسدی زیدابادی رئیس دادسرای نظامی ناحیه سیرجان ضمن تبریک سالروز تشکیل یگان سپاه حفاظت هواپیمایی و تشکر از زحمات کارکنان یگان در تامین امنیت مسافران بر رعایت نکات امنیتی و رضایتمندی مسافران تاکید نمود.