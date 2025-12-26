به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، از هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، دو تیم فجر شهید سپاسی و فولاد خوزستان از ساعت ۱۶:۳۰ امروز جمعه در ورزشگاه پارس شیراز به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری ۲ بر ۱ فولاد خوزستان به پایان رسید.

در این دیدار ابتدا احسان محروقی در دقیقه ۷۰ با یک شوت از پشت محوطه جریمه فولاد را پیش انداخت، اما در دقیقه ۹۹ و در وقت‌های اضافه، حسین امیدی داور بازی اعلام یک ضربه پنالتی به سود تیم فجر کرد که با اعتراض شدید فولادی‌ها همراه شد و با وجود آنکه اتاق VAR پنالتی داور بازی را تایید کرد و داور نیز نقطه پنالتی را نشان داده بود، اما بدلیل فشار بازیکنان فولاد به سمت مانیتور رفت و سپس دوباره نقطه پنالتی را نشان داد که شروین بزرگ کار را به تساوی کشاند.

در حالیکه بازی به نظر می‌رسید با تساوی تمام می‌شود، اما در دقیقه ۱۰۳ بازهم احسان محروقی با یک ضربه سر گل زنی کرد و فولاد با برتری ۲ بر ۱ هر سه امتیاز را به خانه برد

در حال حاضر فجر سپاسی با ۱۸ امتیاز در جایگاه نهم و فولاد خوزستان با ۱۶ امتیاز در جایگاه دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور قرار دارند.