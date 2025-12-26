استاندار تهران به همراه وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و نماینده‌های مجلس؛ به مناسبت میلاد حضرت مسیح؛ از کلیسای کاتولیک سنت ژوزف آشوری‌ها و کلدانی‌های تهران بازدید و با پیروان دین مسیح دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این دیدار با اشاره به اینکه من آمده ام تا پیام تبریک ریاست جمهور را به شما اعلام کنم، میلاد حضرت عیسی مسیح(ع) را به همه موحدان عالم به‌ ویژه به هموطنان مسیحی، تبریک گفت.

سید رضا صالحی امیری افزود: ما مسلمانان نسبت به ساحت مقدس حضرت مسیح ارادت خاص داریم و باور دینی ما این است که ایشان روزی در کنار حضرت صاحب الامر ظهور خوهند کرد و جهان را از ظلم نجات می دهند.

وی گفت: نگاه ما به مسیحیان و مسیحیت و حضرت مسیح نگاه اعتقادی است، مبنی بر اعتقادات درونی جهان اسلام است و همه مسلمانان نسبت به این رویکرد نگاه واحد دارند.