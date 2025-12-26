پخش زنده
استاندار تهران به همراه وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و نمایندههای مجلس؛ به مناسبت میلاد حضرت مسیح؛ از کلیسای کاتولیک سنت ژوزف آشوریها و کلدانیهای تهران بازدید و با پیروان دین مسیح دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این دیدار با اشاره به اینکه من آمده ام تا پیام تبریک ریاست جمهور را به شما اعلام کنم، میلاد حضرت عیسی مسیح(ع) را به همه موحدان عالم به ویژه به هموطنان مسیحی، تبریک گفت.
وی گفت: نگاه ما به مسیحیان و مسیحیت و حضرت مسیح نگاه اعتقادی است، مبنی بر اعتقادات درونی جهان اسلام است و همه مسلمانان نسبت به این رویکرد نگاه واحد دارند.