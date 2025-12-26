پخش زنده
هندبالیستهای اراکی در هفته دهم لیگ برتر میزبان خود فراز بام دهدشت را شکست دادند.
در هفته دهم سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور که با برگزاری دو دیدار آغاز شد، هپکو اراک، فرازبام دهدشت را که هر دو تیم تا پیش از بازی امروز همامتیاز بودند،۳۰ - ۲۸ شکست داد تا فرازبام در خانه شکست دیگری را متحمل شود و هپکو سومین پیروزی فصل خود را جشن بگیرد.
بدین ترتیب هندبالیستهای اراکی عدد امتیازات خود را به ۸ رساندند و همچنان در خانه هفتم جدول ردهبندی قرار دارند
گفتنی است؛ سایر دیدارهای هفته دهم به دلیل حضور بازیکنان ملیپوش در اردوی تیم ملی بزرگسالان ۱۶ بهمن برگزار میشود.