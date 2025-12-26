پخش زنده
آمریکا شب قبل حملهای هوایی را در شمالغرب نیجریه علیه مواضع داعش انجام داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از ابیجان؛ این حمله که با موشکهای تاما هاوک از ناو مستقر در خلیج گینه صورت پذیرفت، به بهانه دفاع از مسیحیان نیجریه در مقابل داعش بوده است.
سونیا غزالی کارشناس و خبرنگار فرانسوی بر رویکرد مذهبی ترامپ در تصمیم گیریهای نظامی تاکید میکند: دونالد ترامپ واقعا یک رویکرد ایدئولوژیک و سیاسی پررنگ را دنبال میکند که به تعبیر خودش دفاع از مسیحیان است. او سالهاست مدعی است مسیحیان در جهان سرکوب میشوند. این موضوع اصلی کارزارهای انتخاباتی اش نزد پایگاه اجتماعی مسیحی و اِوانژلیست اش نیز بوده است.
واقعیتهای میدانی در نیجریه نشان میدهد که ناامنی موجود، بیش از آنکه ماهیتی صرفاً مذهبی داشته باشد، ریشه در تنشهای قومی، اجتماعی و ساختاری دارد.
غزالی ادامه داد: در مورد نیجریه وی عقیده دارد مسیحیان هدف آدم ربایی و سرکوب داعش است، در حالی که چنین نیست و ما میدانیم داعش بالاخص در شمال غرب این کشور بسیاری از مسلمانان را کشته و یا دختران دانش آموز مسلمان را ربوده است. دولت نیجریه نیز در جواب ترامپ، همین موضع را اتخاذ کرده است.
دولت نیجریه به وضوح در واکنش به ادعای دونالد ترامپ تأکید کرده که این درگیریها مذهبی نیست و نباید برای توجیه مداخله خارجی تحریف شود.