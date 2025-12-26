پخش زنده
تفاهمنامه سهجانبه حمایتی بین کمیته امداد، بهزیستی و شرکت گاز استان زنجان امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ در اقدامی مشترک و انساندوستانه، تفاهمنامه همکاری سهجانبهای بین کمیته امداد امام خمینی (ره)، شرکت ملی گاز استان زنجان و اداره کل بهزیستی این استان به امضا رسید.
این تفاهمنامه در نشستی مشترک و با حضور مدیرکل کمیته امداد، مدیرعامل شرکت گاز و مدیرکل بهزیستی استان زنجان امضا شد.
اهداف و مفاد کلانی این تفاهمنامه، پرداخت کمک هزینه لولهکشی داخلی گاز برای مجموعاً ۸۴۱ خانوار از مددجویان تحت پوشش دو نهاد حمایتی، اعطای انشعاب رایگان گاز طبیعی به جامعه هدف این دو نهاد، بر اساس ضوابط و اولویتبندی تعیینشده است.
این توافق، گامی بلند در راستای تأمین رفاه و ایمنی خانوادههای نیازمند، کاهش هزینههای سرسام آور انرژی و دسترسی عادلانهتر به خدمات زیربنایی است.
اجرای این تفاهمنامه درکنار کمک به خانوارهای آسیبپذیر برمیدارد، در جایگزینی سوخت پاک و ارزان، به سلامت خانوادهها و حفظ محیط زیست نیز کمک شایانی خواهد کرد.
این همکاری نمادین سه نهاد دولتی و عمومی، الگویی موفق از هم افزایی و عزم جدی مسئولان برای حل مسائل معیشتی مردم و تحقق عدالت اجتماعی در استان زنجان است.