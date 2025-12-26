پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده از پایش و نظارت بر فعالیت واحدهای معدنی این شهرستان توسط کارشناسان پایش این اداره خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛اکبر قائمی گفت: رعایت استانداردها و الزامات زیستمحیطی توسط همه واحدهای تولیدی، صنعتی در کنار فرهنگسازی، موضوعی مهم و اساسی در حفظ محیط زیست و رسیدن به توسعه پایدار قلمداد میشود.
وی تأکید کرد: نظارت و پایش واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی در تمام فصول انجام میگیرد و در صورت عدم رعایت الزمات و ضوابط محیط زیستی، اخطاریه برای واحدها صادر شده و سپس به مراجع قضایی معرفی میشوند.