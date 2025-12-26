امروز: -
لیگ برتر فوتبال بانوان ایران / ملوان - فرا ایساتیس

دیدار دو تیم ملوان بندر انزلی و فرا ایساتیس فارس در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی با نتیجه ی پر گل ۷ بر ۳ به سود تیم ملوان بندرانزلی پایان یافت
عکاس :الهه فلاح
تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ - ۱۹:۰۹
برچسب ها: فوتبال ، فوتبال بانوان ، ملوان ، بندر انزلی ، گیلان
