معاون فرهنگی سازمان بسیج به فعالیت ۱۰ هزار گروه سرود در مساجد و پایگا‌ه‌های بسیج سراسر کشور اشاره کرد و گفت: شاهد شکل‌گیری یک جریان بزرگ فرهنگی مردمی هستیم که ریشه در مساجد، پایگاه‌های بسیج و محله‌ها دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون فرهنگی سازمان بسیج عصر امروز (جمعه) در مراسم اختتامیه سومین جشنواره بزرگ سرود فجر بسیج تهران اظهار داشت: جشنواره سرود فجر از روز نخست تاکنون روندی رو به رشد داشته و امیدواریم این حرکت فرهنگی، به یک جریان اثرگذار و جریان‌ساز در کشور تبدیل شود.

سردار علی مقواساز با اشاره به سابقه برگزاری این جشنواره گفت: سومین جشنواره سرود فجر بسیج، سومین سال برگزاری خود را پشت سر می‌گذارد. ما در دوره نخست این جشنواره مفتخر به دریافت پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی بودیم که این پیام، ضمن ایجاد انگیزه، مسیر حرکت ما را برای ادامه این راه روشن و راهگشا کرد.

معاون فرهنگی سازمان بسیج افزود: این جشنواره در سال اول با میزبانی و راهبری منسجم آغاز شد و هر سال از نظر کمی و کیفی پیشرفت قابل توجهی داشته است. امسال نزدیک به ۷ هزار گروه سرود از سراسر کشور در این رویداد فرهنگی شرکت کردند؛ گروه‌هایی که همگی با آثار تولیدی و دارای شعر و موسیقی مستقل در این رقابت حضور یافتند.

سردار مقواساز تصریح کرد: این حضور گسترده نشان‌دهنده شکل‌گیری یک جریان بزرگ فرهنگی مردمی است که ریشه در مساجد، پایگاه‌های بسیج و محله‌ها دارد و خروجی آن، تربیت نوجوانان و جوانان متعهد، انقلابی و هنرمند در تراز انقلاب اسلامی است.

معاون فرهنگی سازمان بسیج با تأکید بر جایگاه سرود در فعالیت‌های فرهنگی گفت: سرود هنری است که بر سه ضلع ایمان، پیام و هنر استوار است. نوجوانانی که امروز سرودهای زیبا و اثرگذار اجرا می‌کنند، در حال انجام کاری بزرگ و ماندگار هستند. تشکیل گروه‌های سرود در مساجد هم وحدت‌آفرین و هم امیدبخش بوده و روحیه امید را در جامعه تقویت می‌کند.

سردار مقواساز با دعوت از فعالان فرهنگی برای توسعه این عرصه خاطرنشان کرد: تا می‌توانید فعالیت‌های سرود را در مساجد، محله‌ها و حسینیه‌ها گسترش دهید و گروه‌های سرود بیشتری تشکیل دهید تا نوجوانان بیشتری جذب این جریان فرهنگی شوند. هم‌اکنون بیش از ۱۰ هزار گروه سرود در سراسر کشور فعال هستند که به صورت مستمر در حال رشد و ارتقای کمی و کیفی‌اند.

معاون فرهنگی سازمان بسیج در پایان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه «این نسل، نسل چهارم انقلاب و منتقل‌کننده فرهنگ مقاومت به نسل‌های آینده است»، بر نقش مهم سرودهای قوی و پرمحتوا در مقابله با جنگ فرهنگی دشمن تأکید کرد و گفت: نوجوانان و مربیان باید با تولید آثار فاخر، پیام انقلاب، امید و مقاومت را به گوش جامعه و نسل‌های آینده برسانند.