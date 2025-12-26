به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، آبیاری زیرسطحی به‌عنوان یکی از روش‌های نوین آبیاری، نقش مهمی در مدیریت بهینه منابع آبی، افزایش راندمان آبیاری و کاهش تنش آبی گیاهان دارد و در کشت محصولاتی مانند یونجه، می‌تواند موجب افزایش عملکرد و کاهش هزینه‌های تولید شود.

در همین زمینه، نشستی با حضور ریاست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان برگزار شد که در آن، برنامه‌ریزی‌های لازم برای اجرای این طرح، زمان‌بندی مراحل عملیاتی و هماهنگی‌های اجرایی بررسی و تبادل نظر شد.

اجرای این طرح گامی مؤثر در توسعه کشاورزی پایدار و استفاده از روش‌های نوین آبیاری در منطقه خواهد بود.