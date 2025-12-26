پخش زنده
امام جمعه میبد، اعتکاف را فرصتی برای خلوت با خویشتن و بازسازی معنوی دانست که به معنای نفی تلاش در دنیا نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیت الله اعرافی در ابتدای سخنان خود، اعتکاف را فصلی نورانی توصیف کرد که به برکت انقلاب اسلامی در ایران و جهان رشد یافته و میلیونها نوجوان و جوان در آن شرکت میکنند.
وی خاطرنشان کرد: منطق اسلام، منطق کار و تلاش در عرصههای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است، اما لحظات خلوت برای بازسازی درونی بسیار مهم است.
آیت الله اعرافی گفت: مراسم اعتکاف امسال در حدود بیست نقطه تعیینشده، با اخلاص و تضرع برگزار شده و این حرکتهای معنوی در ساختن آینده دنیا و آخرت مؤثر باشند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه، به یکی از مطالبات اصلی مردم میبد یعنی تکمیل پروژه فاضلاب شهری پرداخت و با یادآوری اینکه این طرح با جذب سرمایهگذاری مناسب در ابتدا با سرعت خوبی پیش رفت، انتقاد کرد که طی دو سال اخیر روند اجرا کند یا متوقف شده است.
آیتالله اعرافی با اشاره به آسیبهای جدی وارده به زیرساختها، منازل مسکونی در مناطقی مانند شهیدیه و همچنین آسیب به قنوات در اثر عدم مهار و اجرای کامل طرح، خواستار توجه ویژه ادارات کل استانی و دستگاههای ذیربط برای تسریع در حل مسئله انشعابات شد.
مدیر حوزههای علمیه کشور در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع ناهنجاریهای اجتماعی پرداخت و گفت که نباید فساد و منکرات را امری عادی تلقی کرد، بلکه باید از جوامعی که سبک زندگی خود را به سمت غرایز حیوانی سوق دادهاند، عبرت گرفت.
خطیب جمعه میبد تصریح کرد: ما دارای فرهنگ غنی ایرانی اسلامی با ارزشهای اخلاقی مستحکم هستیم. جامعه باید مانند بدن که در برابر میکروبها حساسیت نشان میدهد، در برابر آسیبهای اجتماعی، اخلاقی و اداری (مانند رشوه) هوشیار، بیدار و زندهباشد تا مقاومت کرده و ناهنجاریها را حل کند. این وظیفه مساجد، ادارات، آموزش و پرورش، دانشگاهها و بازار است.