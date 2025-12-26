به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مختار خانی، رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه با اشاره به روند اجرای این پایش اظهار کرد: در این بازدید‌ها وضعیت آلودگی هوا، سیستم‌های کنترل آلایندگی، پساب، میزان پایبندی به خوداظهاری و عمل به تعهدات زیست‌محیطی این واحد‌ها بررسی شد و موارد مربوط به رعایت ضوابط و کاستی‌های مشاهده‌شده به مسئولان واحد‌ها تذکر داده شد.

وی افزود: با توجه به پتانسیل بالای آلایندگی این واحدها، رعایت دقیق مقررات زیست‌محیطی برای ادامه فعالیت ضروری است. در صورت تخطی یا تداوم عدم رعایت الزامات، علاوه بر صدور اخطاریه و پیگیری قضایی، نام واحد متخلف در فهرست صنایع آلاینده درج خواهد شد.

خانی تأکید کرد: کارخانه‌های شن و ماسه، آسفالت از جمله واحد‌هایی هستند که می‌توانند در ابعاد مختلف موجب آلودگی محیط زیست و تخریب طبیعت شوند؛ ازاین‌رو ملزم‌اند ملاحظات زیست‌محیطی را به‌طور کامل رعایت کنند تا کمترین آسیب به محیط وارد شود.