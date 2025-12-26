به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛کارشناس اداره کل هواشناسی لرستان گفت:سامانه ی بارشی جدید از ظهر فردا شنبه۶ دی ماه ۱۴۰۴ وارد جو استان می شود و فعالیت آن تا بعدازظهر روز سه شنبه ادامه دارد.

کبری غفوری نژاد افزود: در این مدت برای بیشتر نقاط استان رگبار باران گاهی رعد و برق و در مناطق سردسیر ، گردنه ها و ارتفاعات استان بارش برف خواهیم داشت که برای این شرایط هشدار زرد هواشناسی صادر شده است.



کارشناس هواشناسی استان گفته:در این مدت اختلال تردد جاده ای،آبگرفتگی معابر عمومی و کولاک برف در محورهای مواصلاتی و خطر سقوط اشیاء از مخاطرات این شرایط جوی است .