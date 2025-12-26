به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ کلیه کلاس‌های دوره‌های آموزشی ابتدایی بصورت مجازی و در بستر شاد در شهر‌های اراک وساوه و روستاهای، رباط میل، ضامنجان، چقا، شهرجرد، حاجی آباد، گاوخانه، مرزیجران، برگزار می‌گردد.

موافقت با دور کاری یا مرخصی بانوان باردار و مادران دارای کودکان زیر دوسال و کارمندان دارای بیماری زمینه‌ای

پایش وبرخورد ویژه با صنایع آلاینده اطراف شهر و مستقر درشهرک‌های صنعتی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست

نظارت وجلوگیری از فعالیت کارگاه‌های عمرانی که منجر به تشدید آلودگی هوا می‌گردد توسط شهرداری اراک و ساوه

تشدیدبرخورد پلیس راهور با خودرو‌های دودزا و فاقد معاینه فنی، و اعمال قانون لازم در این خصوص

درخواست از عموم شهروندان به ویژه گروه‌های حساس علی الخصوص بیماران قلبی و ریوی و مادران باردار جهت کاهش تردد غیرضرور در فضای باز، استفاده از ماسک و مصرف مایعات، میوه و سبزیجات به‌منظور کاهش اثرات سوء آلودگی هوا توصیه می‌شود.

تداوم استفاده حداکثری نیروگاه شازند از سوخت گاز و مازوت کم سولفور و اتخاذ تمهیدات لازم از سوی شرکت ایرالکو جهت کنترل آلایندگی خطوط احیا و آند قدیم وکنترل آلودگی در کوره‌های آجر پزی و عدم فلرسوزی پالایشگاه شازند

تعطیلی موقت واحد آند سازی ایرالکو بدلیل مصرف بالای انرژی و انتشار ذرات و گاز‌های آلاینده در محیط به دلیل نشت ونشر غیر هدایت شده

توصیه به عدم انجام فعالیت ورزشی در فضا‌های باز

ضمنا از آنجا که تصمیم گیری در خصوص تعطیلی دانشگاه‌ها براساس شیوه نامه در زمان رسیدن شاخص به عدد بالاتر از ۲۰۰ صورت می‌پذیرد و هرگونه اعلام نظر در این خصوص بر عهده روسای محترم دانشگاه‌ها می‌باشد