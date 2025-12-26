پخش زنده
امروز: -
اسناد تازه منتشر شده وزارت دادگستری آمریکا، جزئیات جدیدی از مرگ جفری اپستین مجرم جنسی مشهور در بازداشتگاه فدرال نیویورک در سال ۲۰۱۹ ارائه میدهد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک به نقل از روزنامه واشنگتنپست؛ در میان دهها هزار سندی که تاکنون درباره پرونده جفری اپستین منتشر شده، مدارکی وجود دارد که اطلاعات بیشتری درباره شرایط مرگ او در زندان فدرال «مرکز اصلاح و تربیت متروپولیتن» نیویورک ارائه میکند.
این گزارش افزود: اپستین که در ژوئیه ۲۰۱۹ به اتهام قاچاق جنسی بازداشت شده بود پس از پنج هفته حبس صبح دهم اوت ۲۰۱۹ در سلول خود بیجان پیدا شد. او از آزادی با وثیقه محروم شده و در صورت محکومیت با حداکثر ۴۵ سال زندان روبهرو بود.
در ادامه آمده است: شش روز پس از مرگ اپستین، پزشکی قانونی شهر نیویورک علت مرگ را خودکشی از طریق حلقآویز شدن اعلام کرد اما از همان زمان برخی سیاستمداران و چهرههای عمومی، بدون ارائه شواهد، این نتیجهگیری را زیر سؤال بردند.
واشنگتنپست مینویسد: اسناد جدید هیچ نشانهای از قتل اپستین ارائه نمیدهد اما ضعفهای جدی در نظارت زندان را تأیید میکند. پیشتر نیز تحقیقات وزارت دادگستری و رسانهها نشان داده بود که مأموران زندان نتوانستهاند اپستین را بهدرستی تحت مراقبت قرار دهند، با وجود آنکه سابقه اقدام به خودکشی داشت.
این روزنامه اضافه کرد: دو مأمور زندان پس از مرگ اپستین به اتهام قصور در انجام وظیفه تحت پیگرد قرار گرفتند. دادستانها اعلام کردند آنها هنگام شیفت کاری خواب بوده، مشغول خرید اینترنتی شده و گزارشهای نظارتی را جعل کردهاند. این پرونده در نهایت با توافق برای جلوگیری از برگزاری دادگاه، مختومه شد.
در ادامه گزارش آمده است: اسناد تازه جزئیات بیشتری از اقدام ناموفق اپستین به خودکشی در ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۹ ارائه میدهد؛ زمانی که مأموران او را نیمههوشیار با طنابی دستساز دور گردنش پیدا کردند. گزارش اداره زندانها حاکی است که آثار قرمزی و خراش روی گردن او مشاهده شده و تصاویر ثبتشده اپستین را با لباس ضدخودکشی نشان میدهد.
این گزارش افزود: اپستین در آن زمان به مأموران گفته بود همسلولیاش قصد کشتن او را داشته است، اما تحقیقات بعدی شواهدی مبنی بر حمله فیزیکی همسلولی نیکلاس تارتالیونه نیافت. تارتالیونه بعدها به چهار فقره قتل و به حبس ابد محکوم شد.
در ادامه آمده است: پس از این حادثه، اپستین مدتی تحت مراقبت ویژه و نظارت روانشناسی قرار گرفت اما کمتر از دو هفته بعد از فهرست «خودکشی تحت مراقبت» خارج و به بخش ویژه زندان بازگردانده شد؛ تصمیمی که حتی برخی مقامات زندان درباره آن ابراز تردید کرده بودند.
واشنگتنپست مینویسد: مکاتبات داخلی زندان نشان میدهد مسئولان ارشد زندان، روزانه وضع اپستین را پیگیری میکردند اما با وجود نگرانیها درباره سلامت روانی او، شرایط سخت بخش ویژه، قطع تماسها و محدودیتهای شدید همچنان ادامه داشت.
در پایان گزارش آمده است: صبح دهم اوت ۲۰۱۹، مأموران زندان هنگام تحویل صبحانه، اپستین را بیهوش در سلولش یافتند؛ پایانی که اگرچه طبق گزارش رسمی خودکشی اعلام شد، اسناد جدید بار دیگر ناکارآمدی ساختاری و سهلانگاری جدی در نظام بازداشت فدرال آمریکا را برجسته میکند.