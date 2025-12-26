پخش زنده
سرهنگ مهدی میرزایی، جانشین پلیس راهور استان مرکزی با اشاره به شرایط جوی روزهای اخیر، از ایجاد مه در اغلب معابر شهری استان بهویژه شهر اراک خبر داد و گفت: مهگرفتگی بهویژه در ساعات پایانی شب و اوایل صبح موجب کاهش شدید دید افقی رانندگان شده و میتواند خطرات جدی به همراه داشته باشد.
وی با بیان اینکه رانندگی در شرایط مهآلود همانند رانندگی با چشمان بسته است، از شهروندان خواست تا حد امکان از ترددهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت، با رعایت کامل نکات ایمنی در معابر تردد کنند.
جانشین پلیس راهور استان مرکزی مهمترین توصیههای ترافیکی به رانندگان در این شرایط را شامل اطمینان از سالم و تمیز بودن چراغهای خودرو، رعایت فاصله طولی مناسب با خودروهای جلویی، حرکت با سرعت مطمئنه، پرهیز از ترمزهای ناگهانی به دلیل احتمال لغزندگی و یخزدگی معابر، استفاده از چراغ مهشکن یا نور پایین، توجه ویژه به عابران پیاده و توقف فقط در منتهیالیه سمت راست راه و در مکانهای ایمن عنوان کرد.
سرهنگ میرزایی همچنین به عابران پیاده توصیه کرد در شرایط مهآلود از لباسهای روشن و شبرنگ استفاده کرده و از ورود ناگهانی به سطح سوارهرو خودداری کنند. وی استفاده از مسیرهای ایمن و بهویژه پلهای عابر پیاده را برای کاهش خطرات احتمالی ضروری دانست.
جانشین پلیس راهور استان مرکزی در پایان بر همکاری همه رانندگان و عابران پیاده در رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی تأکید کرد و گفت: رعایت این نکات نقش مهمی در پیشگیری از حوادث ترافیکی در شرایط جوی نامساعد دارد