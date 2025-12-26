پخش زنده
امروز: -
وضع ۶۰ هزار پرونده کالاهای موجود در انبارهای تملیکی از طریق سامانه سامانه یکپارچه اموال تملیکی (سیات) تا پایان سال مشخص میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در بازدید از انبارهای اصفهان با بیان اینکه در این سامانه جزئیات کالا به صورت شفاف از شروع کشف تا اجرای حکم مثل انهدام، فروش، استرداد و اعاده نمایش داده میشود گفت: با افزایش همکاری بین دستگاهی و بهره مندی از سامانه سیات نه تنها شفافیت بلکه سرعت تعیین تکلیف کالا و نتیجه پروندهها چندین برابر شده است.
احسان عسکری افزود: تاکنون ۷۰ درصد از ۲۵۰ هزار پرونده احصایی بسته یعنی یا تعیین تکلیف یا اعاده یا استرداد یا فروش شده است.
وی ادامه داد: در هشت ماهه امسال، کالاها به ارزش حدود ۳۹ همت تعیین تکلیف شد وحدود ۱۰ همت هم مجموع ارزش فروش کالا بوده است.
عسکری اضافه کرد: این سازمان در راستای وظایف محوله و تعیین تکلیف کالاهای در اختیار بر اساس جدول تدوین شده، ماهانه یک مزایده الکترونیک در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی eauc.setadiran.ir برگزار میشود.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی درباره کالای قاچاق هم گفت: هم اکنون کالاهای اساسی بیشترین کالای قاچاق تحویلی به این سازمان از سوی یگانهای کاشف است و سعی میشود این کالاها به نفع تولید به چرخه بازگردانده شود.
سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی ۱۸۷ انبار تملیکی و اجارهای در کشور دارد.