پرسپولیس با برد مقابل مس رفسنجان بطورموقت به صدر جدول لیگ برتر رفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، در هفته پانزدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران از ساعت ۱۶:۱۵ پرسپولیس در ورزشگاه شهدای مس میهمان تیم مس رفسنجان بود که در پایان این مسابقه شاگردان اوسمار ویرا موفق شدند با یک گل میزبان خود را شکست دهند و بطور موقت به صدر جدول لیگ برتر بروند.

تک گل پرسپولیس در این دیداررا سروش رفیعی در دقیقه ۲۴ به ثمر رساند تا یک برد خارج از خانه برای سرخپوشان پایتخت رقم بخورد.

بر خلاف انتظار مس رفسنجان بازی را هجومی آغاز کرد و به مرور پرسپولیس بازی را به دست گرفت، برتری پرسپولیس در دقیقه ۲۴ به ثمر نشست و سروش رفیعی دروازه میزبان را باز کرد.

در ادامه توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد. در نیمه دوم مس به دنبال رسیدن به گل تساوی بود، اما پرسپولیس برتری نسبی داشت.

اخراج صدقی و ۱۰ نفره شدن نماینده رفسنجان، تأثیری در تلاش مسی‌ها برای جبران گل خورده نداشت، اما توان آن در این تیم نبود تا بتواند دروازه پرسپولیس را فتح کند.

پرسپولیس با این پیروزی ۲۸ امتیازی شد و با دو بازی بیشتر از سپاهان، به صدر جدول رفت تا در انتظار نتیجه دیدار فردای سپاهان و چادرملو باشد.

مس رفسنجان نیز با ۸ امتیاز در قعر جدول رده بندی لیگ برتر باقی ماند.

قضاوت این مسابقه بر عهده موعود بنیادی‌فر بود که وی آرمان رمضانی از مس و یعقوب براجعه از پرسپولیس را کارت زرد امیرحسین صدقی از مس رفسنجان را با کارت قرمز جریمه کرد.