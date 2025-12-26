پخش زنده
نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا اعلام کرد که صنعت گردشگری این کشور در سال ۲۰۲۵ رشدی نزدیک به ۴۵ درصد را نسبت به سال قبل تجربه کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ ونزوئلا در حال تبدیل شدن به یکی از مقاصد اصلی گردشگران اوراسیایی است و تلاشهای دولت برای تنوع بخشیدن به منابع درآمدی فراتر از نفت به ثمر نشسته است.
طبق اعلام وزارت گردشگری، تنها از ماه اوت (مرداد) امسال تاکنون، ۶ هزار و ۴۵۴ گردشگر روس وارد ونزوئلا شدهاند. در تازهترین پرواز، روز ۲۲ دسامبر، یک گروه ۱۰۰ نفره دیگر از طریق خط هوایی مستقیم مسکو - پورلامار وارد جزیره توریستی مارگاریتا در ایالت نووا اسپارتا شدند. با احتساب این ورودیهای جدید ونزوئلا به رکورد تاریخی میزبانی از ۵۴ هزار و ۱۹۰ گردشگر روس دست یافته است که نشاندهنده استحکام پل هوایی و روابط راهبردی میان کاراکاس و مسکو است.
نیکلاس مادورو در گزارش اخیر خود اعلام کرد که بخش گردشگری در سال ۲۰۲۵ رشد قابل توجه ۴۴.۵۶ درصدی را نسبت به سال ۲۰۲۴ ثبت کرده است. رئیسجمهور ونزوئلا با تأکید بر اینکه گردشگری اکنون یک منبع درآمد پایدار و سراسری برای کشور است، به رونق توریسم داخلی نیز اشاره کرد و گفت: در فصلهای اوج سفر، ۱۲.۲ میلیون جابجایی مسافر در داخل کشور ثبت شده و ۱۲۵۰ مسیر گردشگری جدید در کشور تأیید و فعال شده است.
توسعه خطوط پروازی مستقیم با کشورهای متحد (مانند روسیه) و سرمایهگذاری بر روی زیرساختهای تفریحی، راهکاری هوشمندانه از سوی کاراکاس برای دور زدن تحریمهای غربی و ارز آوری از طریق صنعت توریسم است.