به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار کاشان گفت: در پی وقوع پایداری هوا و انباشت آلاینده‌ها در آسمان کاشان، اقدامات گسترده‌ای با هماهنگی شهرداری، محیط زیست، هواشناسی و مدیریت بحران در حال اجرا است.

مجتبی راعی افزود:کارشناسان محیط زیست به‌طور شبانه‌روزی عوامل آلودگی هوا را پایش می‌کنند تا در صورت لزوم و ایجاد شرایط بحرانی و اضطرار اقدامات پیشگیرانه تشدید شود.

وی گفت: برای کاهش سهم آلایندگی رفت و آمد خودرو‌های دودزا در سطح شهر محدود شده است و طرح‌های کنترلی در نقاط مختلف شهر اجرا می‌شود.

فرماندار کاشان افزود:در حوزه صنعت نیز فعالیت صنایع آلاینده تحت پایش دقیق محیط زیست قرار گرفته و علاوه بر این، فعالیت معادن توسط صنایع به میزان قابل توجهی کاسته شده است

راعی گفت: در صورتی که شرایط آلودگی هوا استمرار یابد یا تشدید شود، کمیته اضطرار با همکاری مدیریت بحران شهرستان تشکیل می‌شود و برای تعطیلی مراکز اقدام لازم صورت می‌گیرد.