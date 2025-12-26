به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، بالاکتفی گفت: با توجه به آلودگی هوا و صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی، مدارس شهرستان‌های اردکان، میبد، اشکذر، زارچ، یزد ، مهریز و بافق در همه مراکز آموزشی و مقاطع تحصیلی اعم از ابتدایی، متوسطه اول و دوم و مدارس استثنایی، به استثنای مقاطع متوسطه در ساعاتی که امتحانات داخلی یا سراسری دارند، طی روز شنبه 6 دی ماه بصورت غیرحضوری فعالیت خواهند داشت.

وی اظهار داشت: مادران کودکان مهد کودک و دانش آموزان مقطع تحصیلی ابتدایی به صورت دورکاری فعالیت خواهند کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد افزود: در راستای حفظ سلامت، رعایت نکات خود مراقبتی توسط کلیه شهروندان اعم از زدن ماسک، پرهیز از ترددهای غیر ضروری و خودداری از فعالیت‌های ورزشی در محیط‌های باز ضروریست.