به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ تیم فوتبال بانوان فولاد مبارکه سپاهان عصرامروز در چارچوب دیدار هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال زنان، در ورزشگاه «قدس» اصفهان میزبان تیم فوتبال «پالایش گاز ایلام» بود که این مسابقه در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

هرچند تیم فوتبال زنان تیم فوتبال «پالایش گاز ایلام» در نیمه نخست با یک گل از طلایی پوشان پیش افتاد، اما سپاهانی‌ها در نیمه دوم توسط نازنین مردانی به گل رسیدند تا بازی با تساوی یک بر یک به پایان برسد.

سپاهان با ۱۷ امتیاز در رده ششم و پالایش گاز ایلام در رده پنج جدول رده‌بندی قرار دارند.