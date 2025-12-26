رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد در آینده‌ای نزدیک با دونالد ترامپ دیدار خواهد کرد و این دیدار در چارچوب تلاش‌های آمریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین و روسیه انجام می‌شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک به نقل از نیویورک تایمز؛ ولودیمیر زلنسکی روز جمعه گفت که با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا برای برگزاری دیداری در سطح عالی به توافق رسیده و این ملاقات ممکن است در روز‌های آینده انجام شود.

این گزارش افزود: زلنسکی بدون اشاره به زمان و مکان دقیق این دیدار نوشت: بسیاری از تصمیم‌های مهم می‌تواند پیش از آغاز سال جدید میلادی اتخاذ شود و تأکید کرد که کی‌یف مایل است روند دیپلماسی برای پایان جنگ حفظ شود.

در ادامه آمده است، رئیس‌جمهور اوکراین این هفته از یک طرح صلح ۲۰‌بندی اصلاح‌شده رونمایی کرد که با همکاری آمریکا تدوین شده و موضوعاتی از جمله تضمین‌های امنیتی برای جلوگیری از تجاوز احتمالی روسیه در آینده را در بر می‌گیرد.

این گزارش اضافه کرد: زلنسکی اذعان کرد که برخی اختلافات اساسی به‌ویژه درباره مسائل سرزمینی همچنان میان واشنگتن و کی‌یف حل‌نشده باقی مانده است، اما چالش اصلی به موضع روسیه بازمی‌گردد؛ کشوری که تحلیلگران می‌گویند بعید است این طرح را بپذیرد.

در ادامه گزارش آمده است: اگرچه وزارت خارجه روسیه از پیشرفت آهسته اما مستمر در مذاکرات با آمریکا سخن گفته، اما مسکو تاکنون نشانه‌ای جدی از تمایل به پایان جنگ نشان نداده و همچنان بر خواسته‌های حداکثری خود پافشاری می‌کند.

این گزارش افزود: زلنسکی تلاش دارد در برابر موضع سخت‌گیرانه مسکو، حمایت کامل خود از ابتکار صلح ترامپ را نشان دهد و اعلام کرده در صورت رد این طرح از سوی روسیه، باید تحریم‌های جدید و حمایت نظامی گسترده‌تری علیه کرملین اعمال شود.

در پایان آمده است: رئیس‌جمهور اوکراین گفته مذاکرات دیپلماتیک در هفته‌های آینده «فشرده» خواهد بود و از گفت‌وگوی طولانی خود با استیو ویتکاف نماینده ویژه ترامپ و جرد کوشنر خبر داده و ابراز امیدواری کرده است که این رایزنی‌ها به نزدیک‌تر شدن «صلح واقعی» منجر شود.