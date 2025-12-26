به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، مهاباد یکی از شهر‌های زیبا و تاریخی در جنوب آذربایجان غربی است که علاوه بر جاذبه‌های گردشگری، مراکز خرید و تجاری مهمی که دارد به دلیل تنوع کالا‌ها و قیمت‌های مناسب هم جذابیت خاصی برای مسافران و گردشگران دارد. مسافران زیادی در روز‌های آخرهفته با هدف گردش و خرید به این شهرستان سفر می‌کنند و فروشندگان هم همچون همیشه با رعایت انصاف و با کالا‌های متنوع و با کیفیت مشتریان را دست پر و راضی راهی می‌کنند.