پخش زنده
امروز: -
مهاباد در یک روز تعطیل آخر هفته میزبان مسافران و گردشگران زیادی از اقصی نقاط کشور بود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، مهاباد یکی از شهرهای زیبا و تاریخی در جنوب آذربایجان غربی است که علاوه بر جاذبههای گردشگری، مراکز خرید و تجاری مهمی که دارد به دلیل تنوع کالاها و قیمتهای مناسب هم جذابیت خاصی برای مسافران و گردشگران دارد. مسافران زیادی در روزهای آخرهفته با هدف گردش و خرید به این شهرستان سفر میکنند و فروشندگان هم همچون همیشه با رعایت انصاف و با کالاهای متنوع و با کیفیت مشتریان را دست پر و راضی راهی میکنند.