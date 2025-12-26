به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دبیر اجرایی این مسابقات گفت این تعداد ورزشکار از بین پانصد ورزشکار شرکت کننده در مرحله شهرستانی انتخاب شدند که در پانزده تیم و با حمایت ده صنعت فعال استان در چهار رشته فوتسال، تنیس روی میز، تیراندازی و پرتاب دارت در دو بخش گروهی و انفرادی بانوان و اقایان با هم رقابت می‌کنند.

سرگرد غفار هادی افزود برترین های این مسابقات دهه فجر امسال در مرحله کشوری در شیراز شرکت خواهندکرد.