تیم فوتسال دلسوختگان اهل بیت قم مقابل تیم عمران بتن اکباتان همدان به تساوی ۴-۴ رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم فوتسال دلسوختگان اهل بیت در ادامه رقابت‌های لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور، هفته دهم این مسابقات را با تساوی پشت سر گذاشت.

نماینده قم که در گروه سوم این رقابت‌ها حضور دارد، عصر امروز در ورزشگاه حیدریان به مصاف تیم عمران بتن اکباتان همدان رفت که این دیدار در پایان با تساوی ۴ بر ۴ به پایان رسید.

این دیدار پرگل و نزدیک، اگرچه با از دست رفتن پیروزی برای دلسوختگان همراه بود، اما با کسب یک امتیاز، این تیم ۲۱ امتیازی شد و همچنان صدرنشین گروه سوم لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور باقی ماند.

تیم عمران بتن اکباتان همدان هم با این تساوی، مجموع امتیازات خود را به ۱۰ رساند و در رده ششم جدول هشت‌تیمی این گروه باقی ماند. درگیری هواداران دو تیم این دیدار را با حاشیه همراه کرد.