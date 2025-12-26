پخش زنده
امروز: -
نشست تخصصی معاونان آموزشی دانشگاههای و دانشکدههای علوم پزشکی منطقه ۸ کشور به میزبانی سیرجان برگزار شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،در این گردهمایی یکروزه خانم دکتر طاهره چنگیزمعاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی در هشت شامل دانشگاهها و دانشکدههای استانها کرمان و سیستان و بلوچستان شامل آمایش و نشستهای هم افزایی میشوند و در بحث و تبادل اطلاعات و تجربیات کمک میکنند.
خانم دکتر طاهره چنگیز افزود: در این همایش سند بازنگری رشتههای علوم پزشکی در دانشگاههای این مناطق بود در وضع موجود به کمک دانشگاههای سراسر کشور دانش آموختگانی داشته باشیم که خودمان در رشتههای مرتبط با دانشگاه وعلوم پزشکی پزشکی استفاده کنیم.
در این همایش دکتر رضا صادقی رئیس دانشکده علوم پزشکی سیرجان از کسب مجوزرشتههای کارشناسی ارشد رشتههای آموزش بهداشت، پرستاری و بهداشت محیط خبر داد و گفت: در این نشست یک روزه بر موضوعاتی نظیر تحلیل چالشهای مشترک به منظور بررسی موانع ساختاری و اجرایی در نظام آموزش پزشکی کلان منطقه هشت، توسعه زیرساختهای آموزشی نظیر شناسایی فرصتهای نوظهور برای ارتقای استانداردهای آموزشی و دیپلماسی علمی بین دانشگاهی و تقویت تعاملات شبکهای میان دانشگاههای عضو منطقه هشت تأکید شد.
وی افزود: ارتقای کیفیت آموزش در سایه هم افزایی در این نشست معاونان آموزشی منطقه حرکت هماهنگ دانشگاهها در چارچوب حرکت رو به شتاب تحول و پیشرفت در دانشگاهها و دانشکدههای منطقه ۸ خواهد بود.
افشار معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان نیز گفت: در این همایش معاونین دانشگاهها و دانشکدهها تجربیات خود را به اشتراک میگذارند و تجربیات موفق و راهکارهای مشترک را به اشتراک میگذارند و یک نشست موفق هست که هم توسعهها زیرساختهای مناطق دیده میشود و میتواند در روند کار و الگوهای موفق همراهی و هم افزایی کند.
دکتر رضا ملک پور افشار افزود: در این همایشها مدیران ستادی در کنار ما قرار میگیرند و بخش خصوصی نقش مهمی در تامین اساتید و رفع مشکلات دانشکدهها و دانشگاههای تحت پوشش دارد واولویت خاص ما بستههای تحول که در حال اجراهست به صورت یکسان پیش رود.