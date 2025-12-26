ارتش رژیم صهیونیستی این روز‌ها حملات و نقض‌های آتش بس را در ایام میلاد حضرت مسیح (ع) و در آستانه سال نو میلادی افزایش داده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بیروت؛ جنوب و شرق لبنان از جمله جباع و هرمل فقط در دو روز دو مرتبه مورد هدف جنگنده‌های صهیونیست‌ها قرار گرفت.

روز گذشته دو شهروند لبنانی سوار بر تاکسی ون مسافربری قصد عزیمت برای شرکت در جشن میلاد مسیح داشتند با اصابت موشک به خودرو شهید شدند.

در مرز با سرزمین‌های اشغالی مثل روستای یارون با اینکه بخش بیشتر کلیسا با حملات صهیونیست ها تخریب شده، اما با به صدا در آمدن ناقوس آن، اهالی خود را برای این مراسم به کلیسا رساندند.

در حومه شهر صور نیز که یک کلیسا پارسال هدف قرار گرفته بود مسلمانان با حضور در آن به پیروان حضرت عیسی (ع) دلداری داده و عید میلاد را به آنها تبریک گفتند.

شهر مرزی خیام با اکثریت مسلمان که میان لبنانی‌ها به شهر اسطوره مقاومت معروف هست شاهد مراسم جشن و شادی مسلمانان کنار مسیحیان بود.

صهیونیست‌ها در جنگ پارسال بخش اصلی نیرو‌های زرهی و توپخانه را روانه آن کردند، اما موفق به اشغال آن نشدند این در حالیست که اشغال این شهر که نزدیک پایگاه مطله صهیونیست هاست می‌توانست تبعات جدی در معادلات میدانی داشته باشد.

افزایش حملات و تهدید‌ها علیه حاکمیت و تمامیت ارضی لینان در حالیست که روز گذشته رئیس جمهور لبنان به دور کردن کشور از جنگ با کمک و تلاش‌های بین المللی ابراز امیدواری کرده بود.