برگزاری مرحله استانی مسابقات قرآن و عترت بسیج
مرحله استانی سی و دومین دوره مسابقات قرآن و عترت بسیج در دو بخش خواهران و برادران در بوشهر برگزار شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مسئول دارالقران بسیج سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: در مرحله استانی سی و دومین دوره مسابقات قرآن و عترت بسیج ۴۰۰ نفر از برگزیدگان مرحلهی شهرستانی با هم به رقابت پرداختند.
سید حبیبالله حسینی افزود: روز پنجشنبه بخش خواهران و بخش خانوادههای قرآنی این مسابقات و روز جمعه مرحله استانی بخش برادران برگزار شد که شرکت کنندگان در رشتههای حفظ کل، حفظ ۳۰ جزء، حفظ ۲۰ جزء، حفظ ۱۰ جزء و حفظ در رشتههای قرائت، تحقیق، ترتیل، اذان در مقاطع مختلف نوجوان و بزرگسال با هم به رقابت پرداختند.
وی یادآور شد: در دوره شهرستانی این مسابقات ۸ هزار نفر شرکت کردند که ۴۰۰ نفر به مرحله استانی راه یافتند و برگزیدگان مرحله استانی به مرحله کشوری که در بهمن در تهران یا قم برگزار خواهد شد، راه خواهند یافت.
مسئول دارالقران بسیج سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر عنوان کرد: تعداد شرکت کنندگانی که به مرحلهی کشوری راه پیدا خواهند کرد، ۱۰ نفر در بخش فردی و یک گروه و یک خانواده در بخشهای دیگر است.
وی اظهار کرد: وجه تمایز این مسابقات این است که خانوادههای قرآنی هم در این مسابقات شرکت کردند که انشالله یک خانواده برتر قرآنی از استان ما به مرحلهی کشوری راه پیدا خواهد کرد.