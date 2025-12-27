به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: اعتبارات استان اصفهان متناسب با نیاز راه ها نیست اما این تعداد طرح مختلف و قرارداد کوچک و بزرگ در سراسر استان فعال است.

فرزاد دادخواه افزود: در حوزه راه ها باید به این نکته اشاره کنم که گرچه اعتبارات استان، متناسب با نیاز راه ها نیست اما با هم افزایی و تحقق عملیات امانی با نصف نیروی چارت سازمانی در حال فعالیت در این بخش هستیم و ۵۰۰ طرح مختلف مختلف در جای جای استان دارای قرارد فعال است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان با اشاره به اقدامات در حال اجرا در حوزه روکش آسفالت در استان اصفهان که از مطالبات مهم هم استانی ها نیز هست، بیان کرد: اکنون حدود چهار هزار میلیارد تومان قرارداد روکش آسفالت در استان داریم و ده روز پیش نیز، مجوز دو هزار میلیارد تومان قرارداد روکش آسفالت جدید گرفتیم که به مناقصه گذاشته خواهد شد.

فرزاد دادخواه ابراز امیدواری کرد: در دیگر مواردی که روکش آسفالت جاده ها در استان دارای اشکال است نیز مطابق برنامه ریزی تا سال آینده به سرانجام برسد.

وی با تاکید بر اینکه همچنین طرح های مطلوبی در مناطق حادثه خیز استان در حال اجراست، ابراز کرد: ما در این زمینه «شعار یک بار برای همیشه» را مدنظر داریم بدین معنا که نقاط پر تصادف با اجرای کار اساسی مثل احداث زیرگذر و ... باید یک بار برای همیشه ایمن سازی شوند.