استاندار قم در دوره توانمندسازی مدیران محلات شهرستان جعفرآباد گفت: محله‌محوری، کلید حل مسائل فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و تقویت امنیت پایدار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، استاندار قم با حضور در دوره توانمندسازی مدیران محلات شهرستان جعفرآباد بر ضرورت تقویت رویکرد محله‌محوری، نقش‌آفرینی مساجد و مشارکت مردم در حل مسائل فرهنگی، اجتماعی و عمرانی تأکید کرد.

اکبر بهنام‌جو محله‌محوری را یکی از ظرفیت‌های ارزشمند استان دانست و گفت: آغاز این رویکرد در استان با محوریت سپاه علی‌بن‌ابیطالب (ع) بوده و امروز این الگو می‌تواند زمینه گفت‌وگوی مستقیم مردم با مسئولان و حل مسائل محلات را فراهم کند.

وی با اشاره به اهمیت شنیده شدن صدای مردم افزود: زمانی که مردم بدانند مطالبات و دغدغه‌های آنان در محله شنیده می‌شود، گرایش آنان به مسجد و مشارکت اجتماعی افزایش یافته و محله به پایگاهی برای عبادت، مشورت، تصمیم‌سازی و عمران و آبادانی تبدیل می‌شود.

بهنام‌جو با بیان اینکه مسائل فرهنگی، اجتماعی، عمرانی، اقتصادی و معیشتی باید در قالب برنامه‌ریزی منسجم دنبال شود، خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکلات محلات با هماهنگی میان دستگاه‌ها و برنامه‌ریزی مرحله‌ای قابل حل است و لازم است اولویت‌ها به‌درستی شناسایی و زمان‌بندی شوند.

استاندار قم همچنین با اشاره به نقش محلات پویا در ارتقای امنیت گفت: در شرایط حساس و جنگ ترکیبی، محلات زنده و هوشیار با شناخت رفت‌وآمد‌ها و همکاری مردم با دستگاه‌های امنیتی، نقش مؤثری در حفظ امنیت ایفا می‌کنند و تجربه اخیر نشان داد که این رویکرد نتایج ارزشمندی به همراه داشته است.

وی در پایان بر ضرورت خودسازی، اخلاق‌مداری و الگو بودن مدیران محلات تأکید کرد و افزود: مدیر محله باید در رفتار، اخلاق و خدمت‌رسانی سرآمد باشد تا اعتماد مردم جلب و مسیر توسعه همه‌جانبه محلات هموار شود.