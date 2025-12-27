به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ به گزارش پایگاه خبری دانشگاه صنعتی اصفهان، در آیین اهدای نخستین دوره «جایزه بانوی علم ایران؛ نکوداشت پروفسور افسانه صفوی» که با حضور معاون رئیس‌جمهوری در دانشگاه شیراز برگزار شد، دکتر مهشید خرازی‌های اصفهانی، عضو هیئت‌علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان، به‌عنوان منتخب جوان شایسته تقدیر این جایزه ملی معرفی شد.

«جایزه بانوی علم ایران» که از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز طراحی و در سال ۱۴۰۳ رونمایی شده است، با هدف تجلیل از بانوان پژوهشگری اعطا می‌شود که فراتر از وظایف شغلی، فعالیت‌های علمی شاخص و ماندگاری در حوزه‌های علوم پایه، علوم انسانی، علوم زیستی و مهندسی داشته‌اند. ارزیابی نامزدها بر اساس شاخص‌هایی همچون ارائه نظریه یا اکتشاف جدید، کسب جوایز معتبر ملی و بین‌المللی، قرار گرفتن در فهرست پژوهشگران پراستناد، عضویت در هیئت تحریریه نشریات علمی، دریافت گرنت‌های بین‌المللی و نقش‌آفرینی در توسعه علمی و آموزشی کشور انجام می‌شود.

مهشید خرازی‌های اصفهانی دانش‌آموخته دکتری مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی اصفهان است و رساله دکتری خود را در حوزه توسعه داربست‌های نانوالیاف کامپوزیتی نوین برای مهندسی بافت استخوان به انجام رسانده است.

وی در دوران تحصیل دکتری، دوره پژوهشی خود را در دانشکده پزشکی هاروارد و بخش علوم و فناوری سلامت هاروارد–MIT گذرانده و پژوهش‌های او بر مهندسی بافت نرم، به‌ویژه مهندسی بافت قلب، دریچه‌های قلبی و طراحی بسترهای میکرو‌مقیاس برای مطالعه برهم‌کنش سلول و زیرلایه متمرکز بوده است.

این عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی اصفهان تاکنون بیش از ٢٠٠ مقاله علمی در نشریات معتبر، ٥ فصل کتاب و بیش از ٥٥ مقاله کنفرانسی داوری‌شده منتشر کرده و دارای شاخص اچ (H-index) برابر با ٥٩ است. وی همچنین در طول فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود، جوایز متعددی از جمله عنوان سرآمد علمی کشور، پژوهشگر برتر استان اصفهان، پژوهشگر برتر كشور را كسب كرده است و در گروه پژوهشگران ٢ درصد برتر جهان در سه سال پياپي قرار گرفته است. دکتر خرازی‌های اصفهانی از سال ۱۳۹۳ به‌عنوان عضو هیئت‌علمی در دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان فعالیت خود را آغاز کرده و در سال ۱۳۹۹ به مرتبه دانشیاری ارتقا یافته است.

تمرکز اصلی گروه پژوهشی وی بر تلفیق بیومواد و فناوری‌های میکرو‌مقیاس با هدف توسعه ساختارهای زیست‌الهام‌گرفته پیشرفته در مهندسی بافت‌های عملکردی است. در این مراسم، دکتر آزاده تجردی، استاد شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران، نیز به‌عنوان منتخب نخستین دوره «جایزه بانوی علم ایران» معرفی شد.