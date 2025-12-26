تیم‌های مس کرمان و نود ارومیه در هفدهمین هفته لیگ دسته اول فوتبال امتیازات را تقسیم کردند.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،در هفدهمین هفته لیگ دسته اول فوتبال، تیم نود در ورزشگاه خالی از تماشاگر شهید باکری ارومیه به مصاف مس کرمان رفت. نتایج اخیر هر دو تیم و فشردگی امتیازات میانه جدول، انگیزه و فرصت خوبی برای دو تیم ایجاد کرده بود تا با پیروزی در این بازی جایگاه خود را بهبود ببخشند.

‌بازی در نیمه اول با هیجان بالایی دنبال شد و هر دو گل مسابقه هم در این نیمه به ثمر رسید. گل اول را کرمانی‌ها زدند. در دقیقه ۳۰ ضد حمله این تیم با خطای دروازه‌بان نود روی مهاجم همراه شد تا داور نقطه پنالتی را نشان دهد. وحید نامداری پشت توپ ایستاد و به شکلی نفسگیر آن را به گل تبدیل کرد.

‌هنوز یک دقیقه از خوشحالی بازیکنان مس نگذشته بود که تیم نود به گل مساوی رسید. در دقیقه ۳۱ تورج آقایاری در موقعیت تک به تک قرار گرفت و با یک ضربه بغل پا حساب کار را یک بر یک مساوی کرد.

در نیمه دوم نیز شرایط به صورت پایای دنبال شد و با وجود موقعیت‌هایی که خلق شد هیچ توپ دیگری از خط دروازه‌ها عبور نکرد تا در نهایت تیم‌ها به تقسیم امتیاز رضایت دهند.

نتیجه‌ای که نود را ۱۸ امتیازی کرد و در رده دوازدهم قرار داد، مس کرمان را هم به امتیاز ۲۲ و رتبه هشتم جدول رساند.

مس شهربابک با هدایت قاسم شهبا که در رده سوم قرار دارد فردا شنبه از ساعت ۱۴:۳۰ در وزشگاه خانگی خود به مصاف نفت و گاز گچساران میرود