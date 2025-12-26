به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ سناتور‌های دموکرات عضو کمیته روابط خارجی سنا در نامه‌ای به دونالد ترامپ هشدار داده‌اند که فراخوان نزدیک به ۳۰ سفیر باسابقه آمریکا، بیش از نیمی از پست‌های سفارت این کشور در جهان را بدون سفیر باقی می‌گذارد.

امضاکنندگان این نامه تأکید کرده‌اند که چنین تصمیمی «خلأ خطرناکی در رهبری آمریکا» در صحنه بین‌المللی ایجاد می‌کند و می‌تواند امنیت ملی ایالات متحده و همچنین امنیت شهروندان و شرکت‌های آمریکایی در خارج از کشور را به خطر بیندازد.

دموکرات‌ها یادآور شده‌اند که حتی پیش از این تصمیم نیز حدود ۸۰ پست سفارت آمریکا بدون سفیر بوده و با فراخوان جدید، شمار سفارتخانه‌های فاقد سفیر به بیش از ۱۰۰ مورد خواهد رسید؛ وضعیتی که به گفته آنها فرصت مناسبی برای رقبایی، چون چین و روسیه فراهم می‌کند تا نفوذ خود را گسترش دهند.

نامه مذکور به امضای «جین شاهین» عضو ارشد دموکرات کمیته روابط خارجی سنا به همراه سناتور‌هایی از جمله «کریس کونز»، «کریس مورفی»، «تیم کین»، «کوری بوکر»، «برایان شاتز»، «کریس ون هالن»، «تمی داکورث» و «جکی روزن» رسیده است.

بر اساس اعلام خبرگزاری آسوشیتدپرس، دست‌کم ۲۹ سفیر حرفه‌ای آمریکا هفته گذشته مطلع شده‌اند که مأموریت آنها در ماه ژانویه پایان خواهد یافت. این سفرا در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن منصوب شده بودند اما تاکنون از موج کنار گذاشتن انتصاب‌های سیاسی در ماه‌های ابتدایی دولت ترامپ جان سالم به در برده بودند.

اگرچه وزارت خارجه آمریکا تعداد دقیق سفیران فراخوانده‌شده را تأیید نکرده، اما این اقدام را «فرایندی معمول در هر دولت جدید» توصیف کرده و گفته است سفیران نمایندگان شخص رئیس‌جمهور هستند و ترامپ حق دارد افرادی را منصوب کند که دستورکار «اول آمریکا» را پیش ببرند.

نشریه آمریکا دهیل هم در این باره نوشت: دموکرات‌های سنا این تصمیم را اقدامی بی‌سابقه در تاریخ معاصر دیپلماسی آمریکا دانسته و تأکید کرده‌اند که از زمان شکل‌گیری نظام مدرن خدمات خارجی آمریکا، هیچ دولتی چنین فراخوان گسترده‌ای از سفیران حرفه‌ای انجام نداده است؛ آنها از ترامپ خواسته‌اند پیش از وارد شدن «آسیب بیشتر به اعتبار جهانی آمریکا»، این تصمیم را فوراً لغو کند.