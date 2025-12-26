پخش زنده
خاتون بم صدرنشین مدافع عنوان قهرمانی و گلگهر سیرجان رده دومی درهفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال بانوان حریفان خود را شکست دادند.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، رقابتهای دوازدهمین هفته از پیکارهای لیگ برتر فوتبال زنان در دوره هجدهم، ظهر امروز (جمعه) پیگیری شد؛خاتون بم که مدافع عنوان قهرمانی و صدرنشین مسابقات است امروز مقابل ایستا البرز به میدان رفت و با دو گل حریف خود را شکست داد.
شاگردان مرضیه جعفری در اولین بازی هفته دوازدهم لیگ برتر زنان در سودای آن بودند تا دوازدهمین برد پیاپی را بهدست آورند و به سوی جام قهرمانی یک گام دیگر نزدیکتر شوند.
مریم دینی در نیمه نخست زننده گل برتری خاتون بود و در شرایطیکه بازی یک بر صفر در جریان بود،
در واپسین لحظات بازی، روژین تمریان گل دوم را زد تا با درخشش 2 ستاره دهههشتادی، خاتون از سد ایستا بگذرد.
اتفاق ویژه مسابقه اعتراض شدید ایستایی به عدم نکردن پنالتی به سود تیمشان بود.
در دیگر مسابقه حساس امروز، پرسپولیس در تهران میزبان گلگهر سیرجانِ رده دومی بود. سپاهان اصفهان و پالایش گاز ایلام دیگر نبرد حساس امروز را برگزار کردند و در سایر دیدارهای هفته دوازدهم هم شاهد برگزاری جدال ملوان بندرانزلی - ایساتیس کران فارس و آوا تهران - یاسام کردستان بودیم که نتایج جالبتوجهی بهثبت رسید.
پرسپولیس در حالی میزبان گلگهر سیرجان بود که بعد از شروع نزدیک و پُرماجرای، سرمهایپوشان روی همکاری شبنم بهشت و افسانه چترنور به گل برتری رسیدند.
در ادامه یک ضربه پنالتی به سود سرخپوشان اعلام شد که زهرا قنبری این ضربه را از دست داد و مینا نافعی موفق به مهار پنالتی شد اما داور بازی در تصمیمی جنجالی دستور به تکرار ضربه داد که اینبار قنبری گل زد تا بازی به تساوی کشیده شود. تکرار پنالتی باعث ایجاد تنش در بازی شد و گلگهریها به شدت نسبت به تصمیم داور معترض بودند.
بعد از تساوی در نیمه نخست، سرمهایپوشان حملات خود در نیمه دوم را پُردامنهتر کردند و سرانجام شبنم بهشت موفق به گلزنی شد تا در پایان یک بازی جنجالی، گلگهر برابر پرسپولیس با نتیجه 2 بر یک برنده شود.
تیم گلگهر هم با ۳۱ امتیاز همچنان در رتبه دوم جدول ردهبندی باقی ماند.
نتایج هفته دوازدهم هجدهمین دوره لیگ برتر فوتبال زنان ایران
جمعه 5 دی
خاتون بم 2-0 ایستا البرز
پرسپولیس تهران 1-2 گلگهر سیرجان
سپاهان اصفهان 1-1 پالایش گاز ایلام
ملوان بندرانزلی 7-3 ایساتیس کران فارس
آوا تهران 0-0 یاسام کردستان
خاتون با کسب دوازدهمین برد پیاپی در فصل جاری، 36 امتیازی شد و یک گام دیگر به سوی جام قهرمانی نزدیک شد. گلگهر هم با عبور از سد پرسپولیس، 31 امتیازی شد و در رتبه دوم جدول باقی ماند.
ایستا البرز به لطف برد در بازی رودررو برابر ملوان بندرانزلی با 21 امتیاز در جایگاه سوم قرار دارد و ملوان هم رتبه چهارم را با 21 امتیاز به تصرف خود در آورده و پالایش گاز ایلام با 19 امتیاز در جایگاه پنجم نامش دیده میشود.
سپاهانِ 17 امتیازی در رتبه ششم جدول است و پرسپولیس هم با 14 امتیاز در رتبه هفتم دیده میشود! مسابقات هفته سیزدهم لیگ برتر زنان در حالی جمعه هفته آینده دنبال خواهد شد که در مهمترین بازیها، خاتون در شیراز میهمان ایساتیس کران است و گلگهر سیرجان هم از ملوان بندرانزلی میزبانی میکند.
