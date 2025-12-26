پخش زنده
اجرای صحیح امر به معروف و نهی از منکر نیازمند همکاری همه نهادها و پرهیز از اقدامات سلیقهای است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان سیاهکل با حضور اعضای شورا و به ریاست حجتالاسلام والمسلمین کریمی، امام جمعه سیاهکل، برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین کریمی در این نشست با تأکید بر اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر، گفت: امر به معروف و نهی از منکر، ضامن سلامت اخلاقی و اجتماعی جامعه است و بی توجهی به آن موجب گسترش آسیبهای فرهنگی و اجتماعی خواهد شد.
وی با بیان اینکه این فریضه تنها به تذکر لسانی محدود نمیشود، افزود: ترویج معروفها باید با رفتار صحیح، گفتار مناسب و الگو بودن مسئولان و نخبگان جامعه همراه باشد تا تأثیرگذاری لازم را داشته باشد.
امام جمعه سیاهکل یکی از وظایف مهم شورای امر به معروف و نهی از منکر را حمایت و تشویق صالحان و فعالان فرهنگی دانست و گفت: قدردانی از افرادی که در مسیر ترویج ارزشهای اسلامی واخلاقی تلاش میکنند، موجب تقویت انگیزه وگسترش روحیه مسئولیت پذیری در جامعه خواهد شد.
وی همچنین بر لزوم برنامه ریزی منسجم و هماهنگی بین دستگاهها تأکید کرد و افزود: اجرای صحیح امربه معروف نیازمند همکاری همه نهادها و پرهیز از اقدامات سلیقهای است.
در پایان این نشست، اعضای شورا به بیان دیدگاهها و پیشنهادات خود برای ارتقای فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در سطح شهرستان پرداختند و بر استمرار چنین جلساتی تأکید شد.