مراسم بزرگداشت شهدای واحد اطلاعات عملیات لشگر ۱۷ علی ابن ابیطالب (ع) قم با حضور خانوادههای معظم شهدا و رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم بزرگداشت شهدای اطلاعات عملیات لشگر ۱۷ علی ابن ابیطالب (ع) با حضور خانوادههای معظم شهدا و رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس در باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.
در این مراسم یاد و خاطره شهدای واحد اطلاعات و عملیات سپاه استان گرامی داشته شد و رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس به بیان خاطرات خود از رشادتها و ایثار شهدا و رفقای شهید خود پرداختند.