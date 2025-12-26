به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم بزرگداشت شهدای اطلاعات عملیات لشگر ۱۷ علی ابن ابیطالب (ع) با حضور خانواده‌های معظم شهدا و رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس در باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

در این مراسم یاد و خاطره شهدای واحد اطلاعات و عملیات سپاه استان گرامی داشته شد و رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس به بیان خاطرات خود از رشادت‌ها و ایثار شهدا و رفقای شهید خود پرداختند.