بازدید استاندار بوشهر از طرحهای راهداری شهرستان دشتی
استاندار بوشهر ضمن بازدید از طرحهای راهداری و راهسازی شهرستان دشتی، در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی طرحها قرار گرفت.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع در حاشیه بررسی طرحهای راهداری شهرستان دشتی در جمع خبرنگاران، گفت: در ادامه بازدید از طرحهای در دست اجرا در شهرستانهای مختلف استان، از طرحهای راهداری بخش شنبه و طسوج شهرستان دشتی بازدید کردیم.
وی با بیان اینکه همه طرحها فعال بودند، افزود: انتظار داریم قطعه اول مسیر ۹ کیلومتری سنا به شنبه تا دهه فجر امسال به بهرهبرداری برسد.
استاندار بوشهر یادآور شد: این جاده در دهههای گذشته با استانداردهای جاده روستایی ساخته شده بود و با گذشت زمان، بعضی از ابنیههای فنی این مسیر، تخریب شده و یا در آستانه تخریب بودند که طرح بازسازی این جاده از سال گذشته در دست اجراست.
وی ادامه داد: پس از تکمیل قطعه ۹ کیلومتری، عملیات اجرایی قطعه ۶ کیلومتری منتهی به شهر شنبه نیز آغاز و تا هفته دولت سال آینده تکمیل میشود.
زارع اظهار کرد: تقویت ایمنی و تسهیل بهبود عبور و مرور از اهداف بهسازی این مسیر بوده است.
وی همچنین گفت: در بارندگیهای اخیر شاهد مسدودشدن مسیر کردلان به مرکز بخش بودیم، به همین دلیل برای ساخت مسیر جایگزین، از محل بازدید کردیم و مقرر شد جادهای به طول ۸.۵ کیلومتر بهعنوان جاده پدافند غیرعامل مورد مطالعه قرار گیرد و انشاالله در آینده عملیاتی شود.
استاندار بوشهر در ارتباط با محور خورموج به لاور نیز بیان کرد: مسیر شهر خورموج به لاور شرقی از محورهای در دست اجرای راهداری است که با توجه به پیشرفت فیزیکی طرح، انتظار داریم بهجز از یک کیلومتر آن، بقیه تا دهه فجر زیر ترافیک برود.