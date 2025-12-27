بازدید استاندار بوشهر از طرح‌های راهداری شهرستان دشتی

استاندار بوشهر ضمن بازدید از طرح‌های راهداری و راهسازی شهرستان دشتی، در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح‌ها قرار گرفت.