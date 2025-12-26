در هفته دوازدهم لیگ برتر بسکتبال زنان تیم‌های کاسپین تهران، پالایش نفت آبادان، قهوه باتسام مشهد و گروه بهمن به برتری رسیدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در هفته دوازدهم لیگ برتر بسکتبال زنان چهار دیدار انجام شد و میزبان‌های این هفته به برتری رسیدند. در آخرین دیدار این هفته گروه بهمن برابر استقلال تهران قرار گرفت و با نتیجه ۶۷ بر ۵۵ به برتری رسید.

با این حساب گروه بهمن در روز استراحت آکادمی سحر با ۲۱ امتیاز صدرنشین شد و آکادمی سحر که این هفته استراحت داشت با ۱۹ امتیاز بعد از نفت آبادان در رده سوم قرار گرفت.

در دومین دیدار پالایش نفت آبادان برابر ستاد ملی گاز با نتیجه ۱۰۵ بر ۵۰ به برتری رسید.

در دیگر دیدار‌های این هفته آکادمی نیکا با نتیجه ۷۵ بر ۸۹ برابر قهوه باتسام و فرآور شریف سبز با حساب ۳۲ بر ۸۲ برابر کاسپین تهران شکست خوردند.

تیم آکادمی سحر در این هفته استراحت داشت.

نتایج هفته دوازدهم لیگ برتر بسکتبال زنان:

قهوه باتسام مشهد ۸۹ - آکادمی نیکا ۷۵

کاسپین تهران ۸۲ - فرآورشریف سبز ۳۲

پالایش نفت آبادان ۱۰۵ - ستاد ملی گاز ۵۰

گروه بهمن ۶۷ - استقلال تهران ۵۵

جدول لیگ برتر بسکتبال زنان بعد از پایان هفته دوازدهم:

گروه بهمن ۲۱ امتیاز

نفت آبادان ۲۰ امتیاز

آکادمی سحر ۱۹ امتیاز

استقلال ۱۶ امتیاز

قهوه باتسام ۱۶ امتیاز

کاسپین ۱۴ امتیاز

ستاد ملی گاز ۱۳ امتیاز

آکادمی نیکا ۱۳ امتیاز

فراور شریف سبز ۱۰ امتیاز