دولت کانادا اعلام کرد برنامه قدیمی عبور از مرز در مناطق دورافتاده را لغو کرده و از سال آینده میلادی، ورود زمینی شهروندان آمریکایی از گذرگاه‌های غیررسمی شمال این کشور مشمول مقررات جدید خواهد شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، آژانس خدمات مرزی کانادا (CBSA) اعلام کرده است که از سپتامبر ۲۰۲۶ برنامه «عبور مرزی مناطق دورافتاده» موسوم به RABC را که سال‌ها به هزاران شهروند آمریکایی اجازه ورود بدون مراجعه به گذرگاه‌های رسمی را می‌داد، متوقف می‌کند.

بر اساس مقررات جدید، مسافرانی که از مناطق دورافتاده شمال انتاریو یا منطقه «نورث‌وست اَنگل» وارد جنوب استان منیتوبا می‌شوند، موظف خواهند بود پس از ورود به خاک کانادا، از طریق تلفن به مقامات مرزی گزارش دهند یا به یک گذرگاه رسمی مراجعه کنند.

تاکنون سالانه حدود ۱۱ هزار نفر از مجوز‌های برنامه عبور مرزی مناطق دورافتاده استفاده می‌کردند که نزدیک به ۹۰ درصد آنها شهروندان ایالات متحده بودند. مقام‌های کانادایی می‌گویند هدف از این تغییر، تقویت امنیت مرزی و هماهنگ‌سازی بیشتر با رویه‌های مرزی آمریکا است.

مناطق مشمول این تغییر شامل «نورث‌وست اَنگل»، منطقه پیجن ریور و لیک آو د وودز، سواحل کانادایی دریاچه سوپریور، سامانه بالایی قفل‌های سو سنت‌مری و جزیره کاکبرن است.

پس از لغو رسمی برنامه عبور مرزی مناطق دورافتاده، مسافران این مناطق باید یا از طریق تلفن گزارش ورود بدهند یا خود را به یک گذرگاه مرزی دارای نیرو معرفی کنند. محل ایستگاه‌های تلفنی جدید در ماه‌های آینده و با مشورت جوامع بومی، کسب‌وکار‌های محلی و نهاد‌های انتظامی تعیین خواهد شد.

مقام‌های کانادایی تأکید کرده‌اند که مجوز‌های فعلی تا ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶ معتبر خواهند بود و عدم رعایت مقررات جدید می‌تواند به اقدامات قانونی بر اساس «قانون گمرک کانادا» منجر شود.

نشریه آمریکایی نیوزویک در این باره نوشت: برخی قانون‌گذاران آمریکایی نسبت به پیامد‌های اقتصادی این تصمیم ابراز نگرانی کرده‌اند. نمایندگان کنگره از ایالت‌های مینه‌سوتا، داکوتای شمالی و میشیگان با ارسال نامه‌ای به دولت کانادا هشدار داده‌اند که لغو این برنامه می‌تواند به گردشگری، تفریحات مرزی و کسب‌وکار‌های کوچک دو سوی مرز آسیب بزند.

آژانس خدمات مرزی کانادا اعلام کرده این تصمیم پس از بررسی داخلی و با توجه به ملاحظات امنیتی، کارآمدی عملیاتی و تغییر محیط تهدیدات مرزی اتخاذ شده و اجرای آن از سال آینده آغاز خواهد شد.