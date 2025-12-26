\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u00a0\u060c\u00a0\u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u06cc\u0644\u0627\u0645\u061b \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0632\u06cc\u0627\u062f\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0633\u0631\u0633\u0628\u0632 \u0648 \u062f\u0644\u200c\u0627\u0646\u06af\u06cc\u0632 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u06af\u0631\u0645\u0633\u06cc\u0631\u06cc \u0631\u0633\u0627\u0646\u062f\u0646\u062f \u062a\u0627 \u0644\u062d\u0638\u0627\u062a\u06cc \u0633\u0631\u0634\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u0622\u0631\u0627\u0645\u0634 \u0648 \u0627\u0646\u0631\u0698\u06cc \u0631\u0627 \u062a\u062c\u0631\u0628\u0647 \u06a9\u0646\u0646\u062f .\n