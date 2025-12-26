به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال زنان جمعه، پنجم دی با برگزاری پنج دیدار پیگیری شد و تیم‌های خاتون بم، گل‌گهر سیرجان و ملوان بندرانزلی مقابل رقبای خود به پیروزی رسیدند.

دیدار تیم‌های سپاهان اصفهان با پالایش گاز ایلام و آوا تهران با نماینده کردستان هم با تساوی به پایان رسید.

خاتون بم که مدافع عنوان قهرمانی و صدرنشین مسابقات است امروز مقابل ایستا البرز به میدان رفت و با دو گل حریف خود را شکست داد. به این ترتیب با کسب دوازدهمین برد خود ۳۶ امتیازی شد. شاگردان نیلوفر اردلان در ایستا هم با ۲۱ امتیاز در رتبه سوم جدول باقی ماندند.

شاگردان مریم آزمون در پرسپولیس هم امروز برابر گل‌گهر سیرجان به میدان رفتند که با نتیجه دو بر یک شکست خوردند تا ششمین باخت خود را در لیگ تجربه کنند.

تیم گل‌گهر هم با ۳۱ امتیاز همچنان در رتبه دوم جدول رده‌بندی باقی ماند.

نتایج هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال زنان به شرح زیر است:

خاتون بم ۲ - صفر ایستا البرز

پرسپولیس تهران ۱ - ۲ گل‌گهر سیرجان

ملوان بندرانزلی ۷ - ۳ فراایساتیس کران فارس

سپاهان اصفهان ۱ - ۱ پالایش گاز ایلام

آوا تهران صفر - صفر نماینده کردستان